HFC’15 en Lewenborg winnaars Super Saturday in 4E, Gorecht kan niet meer scoren

HFC'15-SIOS, een tegenvallende topper (Foto Martijn Minnema)

Het zat er al een tijdje aan te komen, Groen Geel is kampioen in 3R geworden. In 4E was het Super saturday met wedstrijden tussen de vier kampioenskanditaten. Lewenborg en HFC’15 wonnen en staan daarmee op plek 1 en 2.

Gorecht is het in de tweede klasse behoorlijk kwijt, het wist opnieuw niet te winnen.

In de tweede klasse J deed Gorecht lang mee bovenin. Vanmiddag leed het thuis tegen nummer twee Meppel de vijfde nederlaag op rij, het werd 0-1. Gorecht wist overigens in geen van die vijf duels te scoren. Gorecht staat zesde.

GVAV Rapiditas staat laatste, het verloor vanmiddag bij Bedum met 4-0. Om directe degradatie te ontlopen moet GVAV 4 punten goedmaken op LTC.

In 3R werd Groen Geel kampioen, hier lees je daar meer over.

The Knickerbockers won met 4-1 van Be Quick 1887 zaterdag. Jelmer Bosma en Roël Batema scoorden elk twee keer. Daarmee is TKB koploper in de derde periode. Be Quick moet naar beneden blijven kijken, nacompetitie tegen degradatie lonkt en ook met directe degradatie is het verschil maar vier punten . Helpman deed in dat opzicht goeie zaken, het won met 3-1 van Veendam 1894 en staat daardoor vier punten boven de streep.

VV Groningen degradeerde vorige week al, het speelde vanmiddag met 2-2 gelijk tegen Loppersum.

In 4E was het super Saturday.

Stand vooraf

SIOS 41 punten

Poolster 40

FC Lewenborg 39

HFC’15 38

FC Lewenborg ging op bezoek bij Poolster.

HFC’15 kreeg koploper SIOS op bezoek.

Vooraf een pracht affiche, op het (hobbelige) grasveld bleek dat tegen te vallen. Een tactisch steekspel waarin kansen voor rust niet of nauwelijks te noteren waren, het vele lukraak heen en weer getrap duidde er niet op dat er een topper gespeeld werd. Ook na rust was het weinig opwindend. Tot de 64′ minuut. Doorgebroken HFC’er, lichte aanraking, vrije trap en …. Geel. HFC’15 in alle staten want had rood verwacht, SIOS licht opgelucht.

Dat was even later anders, Martijn Bodenstaff schoot de vrije trap onberispelijk in de winkelhaak, 1-0. Vlak daarna kreeg Rick van Lent namens HFC een grote kans op de 2-0 en claimde HFC in de nastoot een penalty. Omdat SIOS nu wat meer ruimte weg gaf kwam er voor HFC’15 nog wat kansen op de 2-0, maar die werden niet benut. SIOS mist in de aanval de nodige sterkhouders, dat was te zien, de Sauwerders wisten 94 minuten lang voorin geen potten te breken. HFC’15 won de zenuwenpartij met 1-0.

FC Lewenborg profiteerde, het won bij Poolster met 2-3 en is de nieuwe koploper. Thomas Bosscher bezorgde Lewenborg kort na rust een 0-2 voorsprong met zijn tweede treffer. Na een klein uur leek het met de 0-3 van Mitchell van Kalsbeek beslist, maar Poolster kwam nog terug tot 2-3. De drie punten gingen mee naar Lewenborg, want Lewenborg trok de 2-3 over de streep.

Lewenborg is nu koploper met 1 punt meer dan HFC,15 en SIOS, Poolster staat vierde op twee punten van de nieuwe koploper.

In de volgende speelronde is het HFC’15-FC Lewenborg, de voorlaatste competitiewedstrijd.

Mamio deed onderin goede zaken met een 2-1 zege op Middelstum, Oosterparkers staat 1 punt hoger dan Mamio na een 3-3 thuis tegen Holwierde. Middenmoter Lycurgus speelde 2-2 tegen De Heracliden.

In de vijfde klasse F is Amicitia VMC een stapje dichterbij de titel gekomen met een 5-0 zege op Blauw Geel’15. Met nog vier wedstrijden te gaan staat Amicitia vier punten voor.