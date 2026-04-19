Groen bij Castorflat niet ‘rücksichtslos’ weggehaald: “Planten worden later teruggeplaatst”

De beplanting bij de Castorflat in de wijk Paddepoel is niet rücksichtslos verwijderd om er tijdelijke parkeerplekken aan te kunnen leggen. Wethouder Philip Broeksma (PRO) vertelt dat het groen juist goed verzorgd wordt en later teruggeplaatst gaat worden.

Broeksma reageerde op vragen van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Yaneth Menger: “Toevallig woon ik zelf in de buurt, en tot mijn grote schrik zag ik hoe rücksichtslos groen werd weggehaald. Beplanting die er al jarenlang staat en nu tijdens het voorjaar in bloei staat, werd verwijderd. Ik ben daarop poolshoogte gaan nemen en mij werd verteld dat vanwege de aanleg van WarmteStad in de omgeving, er tijdelijke parkeerruimte op de plek van het groen gerealiseerd moest worden. Daarom stel ik deze vragen. Want past deze ingreep in de groene en duurzame ambities die deze gemeente heeft?”

Zorgen over biodiversiteit

Ook andere fracties maken zich zorgen. Ronan van Langen van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld: “Groningen als groenste gemeente in Nederland. Met die hoofdboodschap zijn we de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan. Ondanks dat we in de vorige periode veel moois hebben kunnen doen voor de natuur, zijn dit soort situaties in de wijken wel dingen die mijn fractie betreurt. Je haalt immers de leefwereld waar vele insecten en vogels van afhankelijk zijn weg. Mijn vraag aan het college is dan ook hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

Andrea Poelstra van D66: “Wij sluiten ons ook aan bij de vragen. Wij vinden het jammer dat we door het weghalen van groen biodiversiteitsverlies hebben. Wij zijn benieuwd of we de komende jaren vaker te maken gaan krijgen met dergelijke situaties en zo ja, wat dan het afwegingskader is.” Ceciel Nieuwenhout van PRO voegde daaraan toe: “Wat gebeurd is, kunnen we niet meer terugdraaien. Maar nu dit heeft plaatsgevonden, kunnen we de grond ook verbeteren zodat als er straks weer planten komen, zij een stevige basis hebben waardoor ze kunnen gaan bloeien als nooit tevoren?”

“Groen is verplaatst, niet afgevoerd”

Wethouder Broeksma legt uit dat de vork toch wat anders in de steel zit: “Rücksichtslos verwijderd en groen dat afgevoerd is, heb ik horen zeggen. Maar de realiteit is anders. Het groen is namelijk verplaatst, wordt op dit moment goed verzorgd en zal later teruggeplaatst worden.” Broeksma legt uit dat er in de straat werkzaamheden aan WarmteStad plaatsvinden. Die werkzaamheden worden gecombineerd met het toekomstgericht inrichten van de omgeving, waarbij deze in veel gevallen nog groener wordt.

“Bij dit project was een tijdelijke ingreep noodzakelijk. Door de werkzaamheden zouden parkeerboxen en parkeerruimtes waar huurders gebruik van maken, tijdelijk niet beschikbaar zijn. Om dit te compenseren hebben we een andere plek gerealiseerd waar geparkeerd kan worden. Hiervoor is groen vakkundig verwijderd en opgeslagen; dit wordt daarna teruggeplaatst. Of het daarna ook gaat bloeien als nooit tevoren, dat weet ik niet.”

Leefbaarheid

Broeksma benadrukte dat er een bewuste afweging is gemaakt: “Door de werkzaamheden zouden garageboxen onbereikbaar zijn, waardoor de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het geding zou komen. Maar we hechten ook veel waarde aan groen en biodiversiteit. Met deze oplossing verliezen we geen groen en wordt alles in de originele staat teruggebracht. En vaak wordt het ook nog beter dan ooit tevoren, omdat bij de werkzaamheden bij WarmteStad straten toekomstgericht worden ingericht met daarbij alle ruimte voor groen.”

Raadslid Van Langen van Partij voor de Dieren is niet helemaal tevreden met het antwoord: “Eigenlijk wil je het tijdelijk verwijderen van groen voorkomen. Insecten en vogels zijn afhankelijk van dit groen. Zij komen nu van een koude kermis thuis, want zij begrijpen niet dat dit groen tijdelijk ergens is opgeslagen. Hoe kunnen we het verwijderen van groen in de toekomst voorkomen?” Broeksma sloot af: “Op deze plek was geen andere optie mogelijk. Dit was de allerlaatste optie waar we voor konden kiezen. U kent dit college, en mijn verwachting is dat dit in het nieuwe college niet anders gaat zijn: wij hechten veel waarde aan de biodiversiteit, met name in de lenteperiode wanneer alles tot bloei komt.”