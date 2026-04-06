Greetje uit Ten Boer wint bakwedstrijd in Duitsland

Greetje Ottens uit Ten Boer heeft 28 maart goud gewonnen tijdens het Cake & Bake event in Dortmund. Dat schrijft DVHN, zij interviewden de winnares.

Greetje deed mee in de categorieën ‘Picnic’ en ‘Wedding cake’. De inwoonster uit Ten Boer bouwde in drieënhalve week een wasbeertje in een witte picknickmand die met een ondeugende blik van een cupcake geniet en een roze bruidstaart bestaande uit 3 blokken met witte versieringen en een bloemenboeket bovenop. Alle kunstwerken zijn gemaakt van fondant, een suikerstroop. De wasbeer is dertig centimeter hoog en de bruidstaart zestig centimeter.

Twee prijzen

Greetje streed met haar zelfgemaakte wasbeer en taart onder andere tegen een levensgrote Koningin Máxima en een Romeins beeldhouwwerk. Ze hoopte dat haar kunstwerken wat bekijks zouden krijgen, maar een eerste prijs had ze niet verwacht.

Met de wasbeer won Greetje goud en voor de bruidstaart won ze de ‘Merit Award’, een prijs voor werk dat de jury extra waardeert.

Het is niet de eerste keer dat ze in de prijzen valt met haar suikerwerk. Vorige maand nog won ze zilver met een bruidstaart in Gorinchem bij het Crazy Cake Event.