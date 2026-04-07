Gratis GFT-container tijdens Afvalvrijdag bij Jumbo aan Wilhelminakade

Komende vrijdag kunnen inwoners van de gemeente gratis een GFT-container aanvragen en zelfs direct meenemen bij de Jumbo aan de Wilhelminakade, in het kader van de Afvalvrijdag.

De gemeente wil dat meer mensen groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart inzamelen. Veel afval zoals etensresten en snoeiafval belandt nu nog in het restafval. Dat is zonde, omdat dit juist goed te gebruiken is voor compost. Met een eigen GFT-container wordt afval scheiden makkelijker.

Tijdens de Afvalvrijdag legt de gemeente uit hoe het aanvragen en gebruiken van een GFT-container werkt. Bezoekers kunnen ter plekke hulp krijgen bij het aanvragen via de website. De container is gratis, ook voor inwoners die geen minicontainer hebben voor restafval of papier. Door GFT apart te houden, wordt de vuilniszak met restafval schoner en lichter. Wie langskomt, kan meteen een container meenemen. Daarbij geldt: zolang de voorraad strekt. Mensen die een container meenemen, krijgen ook een gratis plantje cadeau. Wie de container niet direct kan meenemen, kan gegevens achterlaten. De gemeente bezorgt de container dan gratis thuis. Daar hoeft niemand voor thuis te blijven; de container wordt bij de woning neergezet.

De actie aan de Wilhelminakade, die vrijdag plaatsvind tussen 13:00 en 16:00 uur, is vooral bedoeld voor bewoners van Kostverloren en de Schilderswijk. Bezoekers kunnen daarnaast informatie krijgen over wat wel en niet in de GFT-bak mag. Hiervoor is ook een Afvalwijzer beschikbaar om mee naar huis te nemen. Wie niet kan komen, kan de GFT-container ook online aanvragen via de website van de gemeente Groningen.