Graf theoloog Petrus Hofstede de Groot opgeknapt

Het graf van de theoloog Petrus Hofstede de Groot, die leefde van 1802-1886, heeft een opknapbeurt gekregen. Stadsgids Henk Bakker heeft daarin het initiatief genomen.

Bakker trof het graf aan met allerlei soorten begroeiing erop. Ook ontbraken er onderdelen. “Ik wist dat er vierkante platen op moest zitten, maar daarvan waren twee weg”, zegt hij. Met toestemming van de gemeente mocht hij zoeken en onder de begroeiing kwamen de platen tevoorschijn. Het Koninklijk Natuurkundige Genootschap heeft de platen op eigen kosten op het graf laten zetten.

Hofstede de Groot was hoogleraar, schoolopziener en voorzitter van de eerste nationale onderwijzersorganisatie. Hij heeft zich een halve eeuw ingezet voor de Nederlandse samenleving, De armoede in grote stadswijken en de veenkoloniën trokken zijn aandacht. Zijn initiatieven hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de opkomende vrouwenemancipatie. Behalve medeoprichter van zondagsscholen, was Hofstede de Groot initiatiefnemer van de Vrouwenvereniging voor maatschappelijk werk, drankbestrijder, voorzitter van het Gesticht voor pleegzusters en Toevluchtsoord voor meisjes.

De familie Hofstede de Groot kwam oorspronkelijk uit Frankrijk, na omzwervingen kwamen zij in de stad terecht.