Girls’ Day brengt techniek tot leven voor jonge meiden in Groningen

Meiden kennis laten maken met de wereld van bèta en techniek. Met dat doel openden verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven dinsdag hun deuren voor vrouwelijke middelbare scholieren in het kader van de landelijke Girls’ Day. Ook op de Hanze waar de technieksector van de hbo-instelling zo’n tweehonderd meiden van dertien tot vijftien jaar verwelkomde. Door middel van lezingen en workshops kregen ze een inkijkje in hun mogelijke toekomst.

De dag begon gezamenlijk in de Energy Barn met een vraaggesprek tussen vrouwen die al actief zijn in de techniek. Aan de hand van dilemma’s deelden zij hun ervaringen en gingen zij in op vragen van de leerlingen.

Vervolgens deden de leerlingen in groepjes mee aan rondleidingen en workshops, waarin ze ook zelf aan de slag gingen met techniek: van het bouwen van een mini-energieopwekker tot het ontwerpen van een windpark of het maken van waterstof. Andere interactieve opdrachten leerden de middelbare scholieren hoe techniek en creativiteit hand in hand gaan.

‘Laat vrouwen er ook een beetje tussenkomen’

Met de workshops en ontmoetingen wil de Hanze laten zien dat techniek veelzijdig, creatief en maatschappelijk relevant is. Het aandeel vrouwelijke technische professionals (zestien procent) is nog altijd erg laag, zo blijkt uit cijfers van VHTO. Initiatieven zoals Girls’ Day moeten daar verandering in brengen, door meisjes op jonge leeftijd enthousiast te maken voor techniek en wetenschap.

Daarnaast horen de meiden direct van vrouwen die al in de sector werken hoe het er echt aan toe gaat. Zo vertelt oud-student elektrotechniek Tamara van Breden heel eerlijk aan de jonge techneuten in spé: “Het is een mannenwereld en wij willen dat vrouwen er ook een beetje tussenkomen. Vrouwen hebben een andere denkwijze en dat is erg duidelijk te zien in de techniek.”