Gevangenisstraf en beroepsverbod voor nep-hulpverlener (22) uit Stad

De 22-jarige man uit Groningen is vrijdag veroordeeld tot vijftien maanden celstraf (waarvan tien maanden voorwaardelijk), omdat hij betrokken was bij tientallen incidenten waarbij hij zich voordeed als ambulancebroeder, politieagent en brandweerman. De man mag daarnaast drie jaar lang niet in de medische hulpverlening of de individuele gezondheidszorg werken.

De Stadjer deed zich voor als ambulanceverpleegkundige, waarvoor hij geen opleiding had, en reed rond in een nauwelijks van echt te onderscheiden ambulancevoertuig. Daarbij voerde hij onder meer sirene en blauw licht. Op deze manier verscheen de Stadjer ongevraagd bij ongevallen of (medische) incidenten om ‘hulp’ te bieden. Om zo echt mogelijk te lijken en om snel naar meldingen te kunnen waar echte hulpverleners nodig waren, stal de Stadjer portofoons, ambulancekleding, tassen met medische spullen en een AED.

De Stadjer was niet alleen ‘ambulancebroeder’, maar deed zich ook voor als politieagent. Hij verscheen bij incidenten in een geel politiehesje en had een vervalst politielegitimatiebewijs bij zich. Maar ook andere documenten heeft hij valselijk opgemaakt, zoals een vrijstellingsformulier voor zijn nep-ambulance, een medisch formulier en een getuigenverklaring.

Voor dat alles vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend, maar neemt de strafeis van het Openbaar Ministerie niet volledig over. De man moet vijf van de vijftien opgelegde maanden celstraf uitzitten. Ook mag hij drie jaar lang geen werk doen in de zorg of bij hulpdiensten. Het OM eiste een maand geleden ook vijftien maanden celstraf, maar slechts acht maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van vijf jaar.

De lagere straf volgt, omdat de rechtbank rekening houdt met autisme en een mogelijke persoonlijkheidsstoornis van de verdachte. De man moet daarom wel meewerken aan de behandeling. Die heeft de Stadjer nodig om hem ervan te weerhouden weer de fout in te gaan, aldus de rechtbank. De rechter haalt wel aan dat de Stadjer heel vaak is gewaarschuwd door de politie om met zijn acties te stoppen. “Daar heeft hij zich niets van aangetrokken”, aldus de rechtbank. “Meerdere van zijn ambulancevoertuigen zijn in beslag genomen, maar hij kocht telkens weer een nieuwe en installeerde daar weer sirenes en zwaailichten op. Ter zitting blijft verdachte volhouden dat hij bevoegd is om in een ambulance rond te rijden en hulp te verlenen bij incidenten en geeft hij aan dat hij niet van plan is hiermee te stoppen.”