‘Genoeg lege parkeerplaatsen aan Barkmolenstraat om bomen de ruimte te geven’

Het gemeentebestuur houdt vast aan het plan om in de Barkmolenstraat in De Meeuwen een deel van de parkeerplekken te vervangen door groen. Volgens de gemeente is dat nodig, omdat de parkeerplekken nu beschadigd raken door boomwortels. De bomen weghalen is volgens het college de duurdere en minst waardevolle optie.

De reactie volgt op eerdere zorgen van het CDA. De fractie liet een maand terug weten bang te zijn voor een tekort parkeerplaatsen in de wijk en de gevolgen voor bewoners die afhankelijk zijn van de auto, als de gemeente de plannen doorzet.

De problemen zijn ontstaan door wortelopdruk van moerascipressen die rond 25 jaar geleden zijn geplant op het voormalige Aagrunolterrein. Door de wortels kunnen parkeerplaatsen niet meer goed worden gebruikt. Het Stadhuis kiest ervoor om achttien parkeervakken te vervangen door groen. In die vakken komt beplanting, zodat er ruimte ontstaat voor de wortels van de bomen.

De parkeerdruk in De Meeuwen, de wijk waar de Barkmolenstraat onder valt, ligt volgens de gemeente opvallend genoeg onder de zeventig procent, ondanks de korte afstand tot de binnenstad. Daardoor staan ’s nachts gemiddeld veertig parkeerplekken leeg aan de Barkmolenstraat. Het college verwacht daarom geen tekort aan parkeerplekken door het weghalen van achttien vakken, ook niet in de toekomst.

In tegenstelling tot de signalen die het CDA ontving, stelt heet college dat bewoners overwegend positief zijn over de voorgestelde vergroening. Tijdens een bijeenkomst in het Poortershoes zijn bovendien afspraken gemaakt over extra schoonmaak in de herfst vanwege vallende naalden.