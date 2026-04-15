Gemeente wil geen probleemjongeren meer alleen in opvangplek na plaatsing dertienjarige in vakantiehuisje

Foto: Lars Faber

De gemeente Groningen wil af van het alleen plaatsen van probleemjongeren in tijdelijke opvangplekken. Dat laat het college weten, nadat eind maart ophef ontstond over een 13-jarige jongen die, zonder begeleiding, in een vakantiehuisje werd geplaatst.

De kinderrechter oordeelde dat deze opvang niet voldeed aan de wettelijke eisen voor jeugdhulp en niet veilig was. Hoewel het college niet veel kwijt wil over het incident, naar eigen zeggen in verband met privacyregels, laat het Stadhuis weten dat de gemeenteop de hoogte van deze plaatsing.

Maar volgens het college staat de situatie niet op zichzelf, zo blijkt uit antwoorden op vragen van de Stadspartij 100% voor Groningen. Landelijk is er een toename van zogenoemde alleenplaatsingen, waarbij een jongere zonder groep en met één-op-één begeleiding wordt opgevangen. Zulke plaatsingen worden alleen gezien als tijdelijke noodoplossing, bijvoorbeeld als een jongere niet op een groep kan worden geplaatst of als er geen passende plek beschikbaar is.

Volgens het gemeentebestuur werden in de afgelopen drie jaar in Groningen twaalf jongeren op deze manier opgevangen, via niet-gecontracteerde aanbieders. De problemen rond alleenplaatsingen spelen breder in Nederland en zijn volgens de gemeente niet uniek voor Jeugdbescherming Noord.

Maar het college laat woensdag weten dat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren. Er wordt gewerkt aan een standpunt om alleenplaatsingen niet langer toe te passen, mede vanwege de negatieve gevolgen voor jongeren. Het college wil, in plaats daarvan, inzetten op andere vormen van hulp. ‘Passende en kleinschalige opvang’ moeten het probleem ondervangen, onder meer via pleeggezinnen en gezinshuizen.

Het uitgangspunt blijft, besluit het college, dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien.. Verder stelt het college dat personeelstekorten in de jeugdzorg nooit een reden mogen zijn voor onveilige of onwettige situaties.