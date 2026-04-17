Gemeente Groningen ‘slaapt’ nu op X: ‘Aard van platform is afgelopen jaren veranderd’

Al sinds de hevige sneeuwval en ijzel van januari plaatst de gemeente Groningen niets meer op X. Een week geleden volgde het Stadhuis dat op met de officiële boodschap dat het gemeentelijke account op de sociale media vanaf nu ‘slaapt’. De reden: ‘veranderingen in de aard van het platform’ en ‘nauwelijks rechtstreekse interactie met inwoners’, laat het gemeentebestuur weten aan de raad.

Het ‘vertrek’ van X komt volgens burgemeester Roelien Kamminga na een jaarlijkse evaluatie van de socialemediakanalen die de gemeente gebruikt. Kamminga stelt dat deze evaluatie, op basis van een ‘vastgesteld afwegingskader’, er nu toe heeft geleid dat er niet meer actief wordt gecommuniceerd via het sociale medium.

“De aard van het platform is de afgelopen jaren veranderd”, schrijft Kamminga aan de gemeenteraad. “Daarnaast wordt een van onze belangrijkste doelstellingen, het faciliteren van rechtstreekse interactie met inwoners, in de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd.”

Kamminga houdt zich daarmee enigszins op de vlakte. Maar de gemeente volgt in een lange reeks overheden en bedrijven die het sociale mediaplatform vaarwel hebben gezegd in de afgelopen jaren. Redenen die daarvoor vaak worden genoemd zijn de toon op het platform, die veel overheden niet meer vinden passen bij hun normen en waarden. Ook de teruglopende bereikcijfers zijn een probleem. Sinds de overname van X (voorheen Twitter) door Elon Musk daalde het aantal gebruikers gestaag, terwijl de interactie en betrokkenheid op platforms als Facebook, Instagram en LinkedIn juist steeg.

Facebook en Instagram zijn dan ook de media die de gemeente vooral wel blijft gebruiken. Kamminga benadrukt daarnaast WhatsApp als belangrijk kanaal voor vragen van inwoners. Het account op X blijft slapend bestaan, om het in geval van crisis te kunnen gebruiken en om misbruik van derden te voorkomen.