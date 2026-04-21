Gemeente Groningen roept inwoners op: wacht niet te lang bij geldzorgen

De gemeente Groningen vraagt inwoners om op tijd hulp te zoeken bij geldzorgen. Want ook kleine problemen kunnen snel groter worden als er op tijd niets gebeurt, waarschuwt het Stadhuis.

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) krijgt soms een melding als een rekening niet is betaald. Dat is wettelijk zo geregeld. Zo’n melding betekent niet altijd dat er echt een probleem is. Soms is een rekening simpelweg vergeten. De GKB kijkt daarom eerst rustig wat er aan de hand is. Als er zorgen zijn over iemands geldsituatie, probeert de organisatie binnen een week contact op te nemen via sms, e-mail, brief of telefoon.

De gemeente benadrukt dat inwoners niet hoeven te wachten tot er contact wordt opgenomen. Wie zich zorgen maakt over geld of vaker rood staat, kan zelf een afspraak maken met de GKB. De hulp van de GKB is gratis en vrijwillig. Inwoners beslissen zelf of zij hulp willen en zitten nergens aan vast. Wie wel verder wil met de hulp van de GKB, gaat samen met de kredietbank kijken naar de situatie en wat kan helpen.

Het Stadhuis wijst daarnaast naar het financieel spreekuur van een WIJ-team voor ondersteuning, waar inwoners kunnen binnenlopen voor een gratis adviesgesprek over hun geldzaken.