Gemeente en bouwbedrijf werken samen bij aanleg Tulaplein

De gemeente Groningen en bouwonderneming Dura Vermeer gaan samenwerken voor de aanleg van het Tulaplein, aan de zuidzijde van het Hoofdstation Groningen.

Woensdag werd de overeenkomst ondertekend voor samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelaar binnen het bouwteam.

Het Tulaplein wordt een centrale plek in de nieuwe wijk Spoorkwartier en moet zorgen voor een goede verbinding tussen het centrum en de zuidelijke wijken. Op het ruime en groene plein komt ook ruimte om te zitten, elkaar te ontmoeten of buiten iets te drinken, met daarnaast aparte routes voor fietsers en voetgangers. Het wordt deels verdiept aangelegd om het gebied goed aan te laten sluiten op onder meer de Parkweg.

De naam Tulaplein werd in december al vastgesteld. Tula was de leider van een grote slavenopstand op Curaçao in 1795 en wordt daarom gezien als een belangrijke vrijheidsstrijder. Met de naam wil de gemeente bijdragen aan een evenwichtiger beeld van het verleden en ruimte geven aan verhalen over het slavernijverleden.

Het ontwerp is gemaakt door de gemeente en OKRA Landschapsarchitecten en wordt samen verder uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. Als alles volgens planning verloopt, begint de bouw begin 2027.