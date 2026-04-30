Gelkingestraat tot en met september afgesloten voor verkeer

De gemeente is donderdag begonnen met werkzaamheden in de Gelkingestraat. Tot en met eind september is de straat daarom afgesloten voor doorgaand verkeer.

De komende maanden wordt de straat wordt vergroend. Daarnaast komen er fietsroutes in beide richtingen en worden er zitplekken gemaakt.

Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar. Fietsers worden omgeleid, maar kunnen met de fiets aan de hand over de stoep lopen. Bevoorradingsverkeer kan alleen voor- en achteruit de straat in, langs het werkvak.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind september klaar. Daarna volgt de Oosterstraat.