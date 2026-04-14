Geldboete voor vuilniswagenchauffeur na dodelijk ongeluk in De Wijert: “Aanmerkelijk onoplettend”

De rechtbank heeft een beroepschauffeur veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Bordewijklaan in november 2024. Bij het ongeval kwam een 72-jarige fietser om het leven.

Het ongeluk vond plaats op 15 november 2024 in de wijk De Wijert. De chauffeur, geboren in het jaar 2002, was in een vuilniswagen bezig met het legen van containers. Nadat zij een container had geleegd, trok zij op, terwijl de 72-jarige man op dat moment links voor de vrachtwagen reed om deze in te halen. De fietser werd geraakt en kwam onder de wagen terecht. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Zichtbaar

Uit onderzoek van de Verkeersongevallenanalyse (VOA) bleek dat de fietser zichtbaar had moeten zijn. De vuilniswagen was uitgerust met alle benodigde spiegels en een camerasysteem. Hoewel een plateau op het dashboard het directe zicht mogelijk hinderde, had de vrouw het slachtoffer via de camera’s en spiegels kunnen en moeten zien.

De rechtbank oordeelt dat de vrouw “aanmerkelijk onoplettend” is geweest. Volgens de rechters had zij als beroepschauffeur een extra verantwoordelijkheid (Garantenstellung; een juridische term waarmee wordt aangeduid dat er een grotere verantwoordelijkheid rust op een persoon met een bijzondere kwaliteit, red.). Zij had er niet vanuit mogen gaan dat de weg vrij was, maar had zich ervan moeten vergewissen dat er geen achteropkomend verkeer naast of voor haar voertuig zat voordat zij optrok. Dat zij op dat moment handsfree aan het bellen was met een collega, kan hebben bijgedragen aan de afleiding.

Geen taakstraf, wel een boete

De Officier van Justitie eiste een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar. De rechtbank week hier echter flink van af. De raadsman van de vrouw vroeg om helemaal geen straf op te leggen, omdat het ongeluk haar al zeer zwaar was gevallen en zij nog steeds als chauffeur werkt.

In het vonnis weegt de rechtbank mee dat de vrouw de eerste stappen zette voor contact met de nabestaanden en dat zij kampt met zware psychische gevolgen. Na het volgen van EMDR-therapie is zij inmiddels weer aan het werk. Om haar carrière niet onmogelijk te maken, krijgt zij geen onvoorwaardelijke rijontzegging, maar een voorwaardelijke van drie maanden. Daarnaast moet zij een boete van 1.000 euro betalen.

De nabestaanden lieten in een slachtofferverklaring weten nog dagelijks het enorme gemis en verdriet te voelen. De rechtbank benadrukte dat geen enkele straf dit leed kan wegnemen