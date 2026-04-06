Scheepshistorie verhuist van Stad naar Delfzijl: een plek meer voor oude houten stuurhut in Museum aan de A

Foto: Museum aan de A

De stuurhut van de Groningse coaster Erebus verhuist binnenkort van het Museum aan de A (het voormalige Noordelijk Scheepvaartmuseum) aan de Brugstraat naar het MuzeeAquarium in Delfzijl.

Volgens Nicolette Bartelink, directeur-bestuurder van Museum aan de A, is er na de verhuizing geen plek meer voor het stukje scheepvaartgeschiedenis in Stad: “We hebben lang gepuzzeld of we de stuurhut tóch konden blijven tonen in de nieuwe vaste museumpresentatie. Maar omdat het te gebruiken aantal vierkante museummeters in verband met de kosten is teruggedraaid, bleek het echt niet mogelijk.”

De Erebus was een stalen kustvaarder van ongeveer 600 ton. Het schip werd in 1950 gebouwd door E.J. Smit & Zoon in Hoogezand en Westerbroek en voer tot 1973 op Europese kustwateren. De houten stuurhut van het schip werd in 1973 gered van de sloop door twee bestuursleden van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het stuurhuis werd vervolgens opnieuw opgebouw in het ‘Gotisch Huis’ van het museumgebouw aan de Brugstraat, waarna het hier meer dan vijftig jaar te zien was.

In Delfzijl ziet het MuzeeAquarium het stuurhuis als een belangrijke aanvulling, vertelt directeur Cynthia Heinen: “Het is een prachtige aanwinst voor onze collectie, daar waren we het in Delfzijl direct over eens. Het zal nog even duren voor de stuurhut in ons museum te bewonderen is, want we willen hem een prominente plek geven en daarvoor moeten we eerst verbouwen.”