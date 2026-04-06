Geen paaseieren maar zwerfafval rapen voor schone stad én jongeren in Ethiopië

Foto: Marjorein van Houten

Eieren zoeken en paasboodschappen zater er zaterdag niet in voor een groep jongeren van de Stadskerk. Met grijpers en vuilniszakken trokken ze door verschillende wijken om Groningen schoner te maken én tegelijk geld in te zamelen voor een reis naar Ethiopië.

De actie sloot aan op GrunnSchoon 2026, waarin teams de wijk in gaan om zwerfafval op te ruimte in Stad.

De jongeren hebben echter een ander doel dan alleen een schone stad. Van 23 april tot en met 9 mei gaan de jongeren in Ethiopië helpen met het bouwen van een nieuw huis voor een oudere vrouw.Daarnaast worden activiteiten georganiseerd voor kinderen in een weeshuis en wordt er geld gebracht naar jongeren, zodat ze vakdiplomas kunnen halen voor een goede baan.

