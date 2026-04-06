Gedeelte Schuitendiep na Pasen twee dagen afgesloten

Door werkzaamheden bij de Sint Jansbrug is het gedeelte van het Schuitendiep tussen de Sint Jansbrug en de Poelebrug komende dinsdag 7 en woensdag 8 april tussen 07.00 en 17.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het gaat om het stukje Schuitendiep aan de kant van de binnenstad. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Automobilisten die richting de ringweg willen (o.a. vanaf Parkeergarage Forum) worden verwezen naar de Ring Noord, via het Boterdiep en de Bedumerweg.

Lokaal autoverkeer wordt omgeleid via de W.A. Scholtenstraat, Oostersingel en Damsterdiep, met omleidingsletter A. Bussen richting het zuiden rijden om via Oostersingel en Damsterdiep richting het Gedempte Kattendiep. De bushalte Sint Jansbrug, bij het provinciehuis, komt daarmee tijdelijk te vervallen.