Geboortenieuws op grote hoogte: eerste twee slechtvalkjes bij Gasunie uit het ei

Twee jonge slechtvalkjes worden verzorgd door één van de ouders. Foto: webcam Gasunie

Er zijn zaterdag twee jonge slechtvalkjes ter wereld gekomen in de nestkast aan het Gasuniegebouw. In de ochtenduren kropen de eerste twee valkjes uit hun ei.

Vrijdag aan het einde van de avond was alles nog rustig in de nestkast, maar zaterdagochtend bleek dat twee eieren open waren gebroken. Via de webcam is te zien dat één van de ouders inmiddels druk bezig is om de jongen te voeden. De afgelopen maand hebben beide ouders intensief gebroed. Het eerste ei werd gelegd op 9 maart, gevolgd door een tweede op 15 maart. In de week daarna verschenen ook het derde en vierde ei. De verwachting is dat ook deze eieren weldra uit zullen komen.

Tiende jubileumjaar

Het paartje slechtvalken viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: het is het tiende jaar op rij dat ze de nestkast aan het Gasuniegebouw als hun thuisbasis gebruiken. In die periode hebben ze in totaal al 37 jongen succesvol grootgebracht.

De slechtvalk behoort tot de grootste valkensoorten en is gemiddeld 43 centimeter groot. In stedelijk gebied kiezen deze roofvogels steevast voor hoge gebouwen die hun natuurlijke rotsomgeving nabootsen. Vanaf het Gasuniegebouw hebben ze een perfect strategisch punt om duikvluchten te maken richting hun jachtterreinen in het nabijgelegen Stadspark en natuurgebied De Onlanden.