GCC spreekt van succesvolle Bloemenjaarmarkt

Foto: Ger Boesjes

De 42ste editie van de Bloemenjaarmarkt in de Groningse binnenstad is succesvol verlopen. De Groningen City Club (GCC) spreekt van topdrukte, waarbij er vermoedelijk meer bezoekers naar de stad kwamen dan tijdens de editie van vorig jaar.

Hoeveel mensen de markt precies hebben bezocht, kan de GCC op dit moment nog niet zeggen. “Onze indruk is dat het drukker was dan vorig jaar,” vertelt interim-voorzitter Cor Dijkstra van de GCC. “Zelf werk ik in de Zwanestraat en de geluiden van collega-ondernemers waren eensluidend: het was megadruk. Het was ook duidelijk drukker dan vorig jaar, waarbij opviel dat er veel Duits werd gesproken.” De editie van vorig jaar trok ongeveer 60.000 bezoekers; een aantal dat dit jaar dus naar verwachting is overtroffen.

Duitse belangstelling

Opvallend was de grote stroom bezoekers uit Duitsland. In tegenstelling tot in Nederland is Karfreitag bij onze oosterburen een officiële vrije dag waarop de winkels gesloten zijn. Door middel van een gerichte campagne in de Duitse grensregio’s probeerde de GCC Duitsers naar de Groningse markt te trekken.

Afgelopen vrijdag stonden er meer dan honderd kramen verspreid over de Oude Ebbingestraat, Guldenstraat, Grote Markt, Vismarkt en het A-kerkhof. Daarmee is de Bloemenjaarmarkt de grootste van Noord-Nederland. Het evenement is cruciaal voor de lokale economie. “Veel mensen plakken een hotelovernachting aan hun bezoek vast,” aldus de GCC. “Dat is niet alleen gunstig voor de handelaren, maar geeft ook de horeca in de stad een flinke impuls.”

