‘Vertrouwen zwaarste bevingsgebied blijft laag, bijna driekwart bewoners heeft klachten’

Het vertrouwen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen is nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Groninger Bodem Beweging (GBB), met daarin resultaten van een enquête onder bewoners in het zwaarst getroffen gebied.

Meer dan de helft van de bewoners is ontevreden over de schadeafhandeling. Versterkingstrajecten duren in veel gevallen zeven tot tien jaar of langer. Slechts twee procent van de ondervraagden zegt dat het vertrouwen in de overheid is toegenomen.

Nog steeds heeeft 71 procent van de ondervraagde bewoners last van mentale en lichamelijke klachten. Volgens het rapport lopen bewoners nog vaak vast in procedures rond schade en versterking. Dat zorgt voor langdurige onzekerheid. Ook ziet een grote groep weinig tot geen perspectief voor de toekomst.

Het rapport komt drie jaar na de parlementaire enquête over de gaswinning en de start van het programma Nij Begun.Volgens Coert Fossen, voorzitter van de GBB, laten de uitkomsten een ander beeld zien dan wat steeds meer politici en opiniemakers insinueren: “Er wordt steeds vaker gesuggereerd dat het probleem grotendeels is opgelost en dat bewoners ruimhartig worden gecompenseerd. Maar voor de mensen in het kerngebied is dat simpelweg niet de realiteit. Procedures duren jaren en het gevoel van uitzichtloosheid neemt eerder toe dan af.”

Het rapport wordt donderdag gepresenteerd in De Diek’n in Loppersum. Een symbool, besluit Fossen: “We hebben niet voor niets voor deze symbolische locatie gekozen. Hier werd ruim drie jaar geleden het parlementaire enquêterapport gepresenteerd. De boodschap was toen helder: ‘Groningers boven Gas’. De vraag is in hoeverre die belofte in de praktijk ook echt wordt waargemaakt.”