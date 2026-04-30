Gaan er nog veel Groningers naar de kinderboerderij?

De lucht is blauw en de zon schijnt overdadig, eigenlijk de hele week al. En ook dit weekend staan ons zomerse temperaturen te wachten. Maar wat doen de vakantievierende Groningers nou eigenlijk met dit mooie weer?

De kinderboerderij is altijd al een drukbezochte plek, maar deze week, tijdens de schoolvakanties, al helemaal. De beheerder van kinderboerderij Stadspark vertelt ons: “Deze weken zijn veel drukker, maar ook Duitsers en mensen van buitenaf komen hierheen.” Een begeleider van kinderboerderij Vinkhuizen vertelt dat ze in deze weken van 50 naar 150 bezoekers gaan. Naast het feit dat de kids hun energie kwijt kunnen, hebben de ouders ook even tijd om lekker in de zon te zitten. Win-win, als je het mij vraagt.”

Ook mag sinds deze week het gevogelte weer naar buiten, dus ook op de kinderboerderij mogen de eenden, vogeltjes en pauwen weer lekker de zon in.