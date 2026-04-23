‘Ga tijdens Koningsdag en Koningsnacht niet met de auto de stad in’

Wie in Groningen Koningsdag of Koningsnacht wil vieren, kan maar beter niet met de auto komen. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Wie dichtbij woont kan het beste lopend of per fiets naar de festiviteiten gaan. Je rijwiel kun je kwijt in de ondergrondse fietsenstalling bij de Grote Markt of Nieuwe Markt of in de tijdelijke rekken bij de Martinitoren, het stadhuis of aan het Zuiderdiep.

Vanwege de drukte is fietsen in sommige delen van de binnenstad tijdelijk niet toegestaan. De Sint Jansstraat (vanaf het Provinciehuis), de Oosterstraat en de Vismarkt zijn dan afgesloten.

Woon je iets verder weg, dan is het OV een goede optie. Tijdens Koningsnacht (26 april) en Koningsdag (27 april) rijden extra bussen van en naar Groningen. Ga je toch met de auto, dan kun je het beste parkeren op een P+R-terrein aan de rand van de stad.