Forse stijging aantal toeristische overnachtingen in Groningen

Het aantal gasten wat een nacht heeft doorgebracht in hotels, campings of vakantiehuisjes is het afgelopen jaar flink gestegen in de provincie Groningen, ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral het aantal buitenlandse toeristen wat een overnachting boekte in een hotel steeg flink.

In totaal spendeerden 954.000 gasten een nacht in onze provincie in 2025. Het jaar ervoor waren dat er slechts 883.000. Ook het aantal nachten in een tijdelijk Gronings bed steeg flink, van twee miljoen naar 2,2 miljoen overnachtingen. In beide gevallen zorgde met name het aantal toeristen uit het buienland voor de toename, in het geval van Groningen ruim zestien procent meer dan in 2024. De meeste buitenlandse toeristen komen uit Duitsland.

Met 954.000 buitenlandse gasten die blijven slapen, staat Groningen op plek twee van sterkst stijgende toeristische bestemmingen als het gaat om overnachters. Flevoland kende de sterkste groei en blijft Groningen in het totale aantal overnachtende toeristen nipt voor met 958 duizend. In Zeeland en Utrecht daalt het aantal gasten.