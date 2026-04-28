Forse rookontwikkeling bij brand in papiercontainer Hoornse Meer

In een papiercontainer aan de J.M. den Uylstraat heeft dinsdagavond brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.40 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling”, vertelt Ten Cate. “Om het vuur te bestrijden, hebben brandweerlieden de container vol laten lopen met water. Hierbij werd een straal lagedruk aangesloten op een hydrant, waarmee het water rechtstreeks uit een brandkraan werd aangevoerd.”

Door de snelle inzet was het vuur vlot onder controle. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.