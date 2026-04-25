Forse rookontwikkeling bij brand in ondergrondse container Hoornse Meer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Emily Greene Balchstraat in de wijk Hoornse Meer heeft zaterdagavond brand gewoed in een ondergrondse afvalcontainer. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 19.45 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Toen de brandweerlieden arriveerden, rookte de container flink”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Om het vuur te kunnen blussen, is een lagedrukslang uitgerold en aangesloten op een hydrant. Op deze manier is de container volgepompt met water, waardoor de brand letterlijk werd gesmoord.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De inzet van de brandweer trok veel bekijks van omwonenden in de wijk.