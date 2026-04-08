Forse kritiek op plannen voor dagopvang Nieuwe Boteringestraat

Het is vragen om moeilijkheden: een dagopvang aan de Nieuwe Boteringestraat met zo’n zestig bezoekers die merendeels met zware problemen kampen. Dat is de conclusie van twee kritische wetenschappers in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat om Jakob Hartman, voormalig psychiater en bestuurslid van Verslavingszorg Noord-Nederland en Janneke Bandringa, voormalig regiomanager bij diezelfde VNN en GGZ. Zij vrezen voor overlast en onveiligheid in de buurt. Het tijdstip van hun brief is opvallend, want juist deze woensdag vergadert de gemeenteraad over de dagopvang. Het gemeentebestuur wil er ruim 4 miljoen euro in investeren.

Hartman en Bandringa willen dat het college die investering zorgvuldig en kritisch beoordeelt. Zij vinden het aantal mensen met zware zorgvragen te groot voor deze locatie in een woonbuurt. Het gaat om een mix van mensen met relatief lichte problemen en mensen die kampen met ernstige verslaving, verstandelijke beperkingen, psychische problemen, voormalige tbs-ers en uitgeprocedeerde asielzoekers. De opvang wordt dan ook te grootschalig voor kwetsbare mensen. Het Leger des Heils is het daarmee eens.

Voor de raadsvergadering van deze woensdag heeft zich een groot aantal insprekers gemeld.