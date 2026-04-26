Flinke schade na botsing tussen lijnbus en auto op Oosterhavenbrug

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Oosterhavenbrug is een lijnbus in botsing gekomen met een personenauto. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. “De chauffeur van de lijnbus was onderweg met lijn 76 richting het Hoofdstation”, vertelt Ten Cate. “De bus reed over de busbaan op de Europaweg in de richting van het UMCG. Op de Oosterhavenbrug ging het mis: de bestuurder van een personenauto, die in dezelfde richting reed, kwam door nog onbekende oorzaak voor de bus terecht, met een botsing tot gevolg.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat er niemand gewond was geraakt. “Er ontstond wel flinke schade aan de personenauto; door de klap waren de airbags uitgeklapt. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. De buschauffeur kon na de afhandeling zelfstandig zijn weg vervolgen.” De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeluk.