Fietser gewond bij verkeersongeluk in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Middelhorsterweg in Haren is dinsdagavond een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.50 uur op de kruising met de Lokveenweg. “Een fietser is aangereden door een automobilist”, vertelt Ten Cate. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Door de aanrijding is de fietser gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.