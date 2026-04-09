Felland in Haren en Dorpsweg in Onnen tot en met 18 december deels afgesloten

De straat Felland in Haren en in het verlengde daarvan de Dorpsweg in Onnen (tot aan de bebouwde kom van Onnen) zijn sinds deze week deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door werkzaamheden. De gedeeltelijke afsluiting duurt tot en met 18 december

In de periode wordt er steeds per 200 meter gewerkt. Er worden nieuwe kabels en leidingen gelegd die onder het fietspad en naast de rijbaan liggen. Tijdens de werkzaamheden is daardoor steeds maar één rijbaan beschikbaar voor autoverkeer. De andere rijbaan is tijdelijk voor fietsers.

Van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur staan er verkeersbegeleiders. ’s Avonds, ’s nachts en in de weekenden staat er een tijdelijk stoplicht aan.

Gemotoriseerd verkeer krijgt het advies om de omleiding te volgen.