Feestelijke kleding verwacht bij bezoekers opening expositie ‘Marilyn’

Bezoekers die op 29 mei aanwezig willen zijn bij de opening van de expositie ‘Marilyn’ in Forum Groningen worden verzocht zich feestelijk te kleden in glitterjurken en elegante pakken.

Met de tentoonstelling wordt het feit herdacht dat Marilyn Monroe op 1 juni precies honderd jaar zou zijn geworden. De expositie onderzoekt haar blijvende impact op film, mode en cultuur en biedt de bezoekers een inkijk in haar leven, aan de hand van kleding, persoonlijke bezittingen, brieven, foto’s en filmbeelden. Sterren van nu, zoals Beyoncé, Kim Kardashian en Rihanna, werden door Monroe geïnspireerd.

Marilyn Monroe was een beroemd Amerikaans fotomodel, actrice, zangeres en sekssymbool met vrienden en minnaars in de hoogste kringen. Ze overleed op 36-jarige leeftijd; waarschijnlijk was er sprake van zelfmoord.

Tijdens de openingsavond staat alles in het teken van Marilyn Monroe, oftewel een leven vol glitter, glamour en tijdloze allure. Er is livemuziek, er zijn Marilyn-performances en er zijn speciale gasten die hun inzichten over Monroe delen. Onder hen modeontwerper Claes Iversen, schrijver en filmessayist Basje Boer en Marilyn-performer Suzie Kennedy.

De expositie is van 30 mei tot en met 25 oktober te zien. Voor de opening op 29 mei zijn tickets verkrijgbaar via forum.nl/openingmarilyn.