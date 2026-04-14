FC Groningen neemt het op voor Arjen Robben na aanvaring met Wilfred Genee

Arjen Robben heeft niets onbehoorlijks gedaan tijdens de jeugdwedstrijd FC Groningen onder 14 en Victoria onder 14. Beelden waarbij Robben Wilfred Genee een duw gaf werden de afgelopen dagen volop gedeeld op sociale media.

Robben is trainer van FC Groningen onder 14. Bij Victoria onder 14 speelt de zoon van Genee. Na het rustsignaal ging Robben in gesprek met de scheidsrechter over een situatie. Toen Genee daarbij kwam staan, gaf Robben hem een duw. Genee reageerde hier maandagavond op in het televisieprogramma Vandaag Inside. Hij vertelde daar dat Robben boos was over een doeltrap en dat hij de hele eerste helft de scheidsrechter had staan uit te vloeken.

“FC Groningen voelt de behoefte te reageren op de aantijgingen aan het adres van onze collega”, schrijft de FC dinsdagavond in een statement. “De club ontkent dat Arjen de scheidsrechter tijdens of rondom de wedstrijd onheus heeft bejegend, hetgeen inmiddels ook door de scheidsrechter zelf is bevestigd. Wat wij zien en weten is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer en coach.”

“In de rust is hij in gesprek met de scheidsrechter, waarbij Wilfred Genee zich onuitgenodigd met dit gesprek gaat bemoeien, nadat hij zich eerder tijdens de warming-up ook al ongevraagd op het veld had begeven. Als voetbalverenigingen erkennen wij samen met de KNVB, dat bemoeienis van ouders rondom het voetbalveld een terugkerend probleem vormt dat wij ongewenst vinden.”

“Aangezien het hier een persoonlijk gesprek betreft tussen trainer en scheidsrechter vinden wij als club dat ouders zich hiermee niet horen te bemoeien. En omdat Arjen in onze ogen niets onbehoorlijks doet, beschouwen wij deze kwestie als afgedaan.” Arjen laat zelf weten geen behoefte te hebben om hier verder nog aandacht aan te besteden.