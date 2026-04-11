FC Groningen moet genoegen nemen met een punt tegen Go Ahead Eagles

FC Groningen heeft zaterdagavond in de eigen Euroborg doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles.

De wedstrijd, die gepland stond om 20:00 uur, begon een minuut of tien later omdat het shirt van Groningen-doelman Etienne Vaessen dezelfde tinten blauw had als het uitshirt van de bezoekers uit Deventer. Uiteindelijk betrad Vaessen het veld in een rood tenue.

Waar de wisseling van de kledij van de doelman voor enige opwinding zorgde, deed de eerste helft voetbal in de Euroborg dat niet of nauwelijks. Via aanvoerder Marco Rente kreeg FC na tien minuten voetbal een mogelijkheid, maar de Duitse back kopte de bal bij de eerste paal naast.

Na kleine kansjes voor middenvelders David van der Werff en Tika de Jonge kwam tien minuten voor rust de grootste kans op een voorsprong voor de FC. Na een voorzet van Younes Taha, was het opnieuw Van der Werff die het doel onder vuur nam. Deze keer deed hij dat met het hoofd en dwong Go Ahead-doelman Jari de Busser tot een uitstekende reflex.

Kort daarna redde Vaessen op zijn beurt op een afstandsschot van Mathis Suray. Na een laag voorgetrokken voorzet van Jorg Schreuders kreeg Thom van Bergen nog voor rust de mogelijkheid om op doel te schieten, maar de Groningen-spits raakte de bal niet goed en schoot over.

Tweede helft

Via Suray kregen de bezoekers na rust opnieuw een kans, maar de aanvaller schoot de bal net over het doel. Voor Taha duurde de wedstrijd slechts 52 minuten. Tot zijn verbazing haalde Lukkien hem naar de kant ten faveure van Travis Hernes.

Diezelfde Hernes werkte tien minuten na zijn invalbeurt een voorgetrokken voorzet op het lichaam van De Busser waardoor de wedstrijd doelpuntloos bleef. Groningen bleef in het slot van de wedstrijd aandringen en Lukkien besloot om met Brynjólfur Willumsson en Mats Seuntjens nog twee aanvallers te brengen.

Ondanks een overwicht kwam de grootste kans van de slotfase voor Go Ahead. Middenvelder De Jonge blokte de inzet van dichtbij en voorkwam een nederlaag.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Tygo Land (74’ Brynjólfur Willumsson), Tika de Jonge; David van der Werff (74’ Mats Seuntjens), Younes Taha (52’ Travis Hernes), Jorg Schreuders; Thom van Bergen

Opstelling Go Ahead Eagles: Jari de Busser; Alfons Sampsted (69’ Dean James), Joris Kramer, Julius Dirksen (79’ Evert Linthorst), Aske Adelgaard; Melle Meulensteen, Jakob Breum; Victor Edvardsen, Søren Tengstedt (60’ Jaden Slory), Mathis Suray (79’ Thibo Baeten); Stefan Sigurdarson (69’ Finn Stokkers)