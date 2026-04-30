Club Brugge aast op FC-huurling Dies Janse

Centrale verdediger Dies Janse van FC Groningen staat in de belangstelling van Club Brugge. Dat melden diverse media.

De 20-jarige Janse is door FC Groningen gehuurd van Ajax en heeft zich ontwikkeld tot één van de beste spelers van de FC. Hij heeft inmiddels diverse wedstrijden in Jong Oranje gespeeld en is volgens de Amsterdammers minimaal 8 miljoen euro waard. Jansen heeft nog een contract tot 2029 bij Ajax.

Ajax kan het geld goed gebruiken, maar Janse zou ook voor de Amsterdammers van grote waarde kunnen zijn. FC Brugge lijkt dat bedrag echter niet voor hem over te hebben.