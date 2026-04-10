FC Groningen gaat voor play-off wedstrijden Europees voetbal

FC Groningen wil graag play-off wedstrijden voor Europees voetbal spelen en is dichtbij dat doel. Zaterdagavond is in de Euroborg het volgende obstakel Go Ahead Eagles uit Deventer.

FC Groningen had als doelstelling meer punten te behalen dan de 39 van vorig seizoen. Dat is inmiddels gelukt en trainer Dick Lukkien wil meer. “En als we staan, waar we nu staan dan vind ik ook dat we ons moeten gaan bemoeien met de play-offplaatsen,” zegt Lukkien. “Ik zie dat we op dit moment goed voetballen, fit zijn en de juiste energie hebben. Als we dat kunnen doortrekken naar de laatste wedstrijden van dit seizoen, dan kan het nog heel leuk worden.”

Groningen staat met 41 punten tiende en Go Ahead met zes punten minder elfde. “Zij hebben het goede gevoel meegenomen uit de gewonnen derby van afgelopen weekend”, aldus Lukkien. “Go Ahead heeft een ploeg met veel voetballend vermogen en zij staan in mijn optiek te laag op de ranglijst”.

Buiten de langdurig geblesseerden Stije Resink en Oskar Zawada is bij FC Groningen iedereen fit. Alleen Younes Taha is een twijfelgeval.

De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begint zaterdag om 20.00 uur en staat onder leiding van Joey Kooij.