FC Groningen beleeft vervelende middag in Rotterdam en verliest van Feyenoord

FC Groningen beleefde zaterdag een vervelende middag in Rotterdam. Op bezoek bij Feyenoord werd met duidelijke cijfers verloren (3-1).

Zoals gebruikelijk trachtte Groningen hoog druk te zetten op de tegenstander. In een zonovergoten Kuip kwam de strijdwijze van trainer Dick Lukkien echter niet uit de verf.

Door een vroege dubbelslag van de nummer twee van de competitie leken de kaarten na een kwart wedstrijd al geschud. Het was verdediger Jordan Bos die na ruim tien minuten de score opende met een mooi afstandsschot, nota bene met zijn mindere rechter.

Diezelfde Bos kon nog weer tien minuten later alleen op FC Groningen-doelman Etienne Vaessen af. Laatstgenoemde trok aan de noodrem door een been uit te steken, hetgeen hem een gele kaart opleverde. Logischerwijs kreeg de thuisploeg ook een strafschop, die benut werd door topscorer Ayase Ueda.

De FC had weinig in te brengen behoudens een kans voor Younes Taha, die de bal niet lekker aannam, maar met buitenkant links toch nog een gevaarlijk schot produceerde. Zijn poging ging naast.

Tweede helft

Na rust waren de Noorderlingen niet bij machte de wedstrijd om te draaien. Halverwege de tweede helft gooide Ueda de wedstrijd met een knappe schuiver definitief in het slot.

Kort voor het einde maakte Thom van Bergen een eretreffer. Verdediger Dies Janse ontfutselde Oussama Targhaline de bal en bediende Thom van Bergen, die het cadeautje dankbaar uitpakte.

Door de nederlaag verzuimt FC om afstand te nemen van concurrent Sparta. Beide clubs hebben 42 punten uit 31 wedstrijden en strijden om plek negen, die aan het einde van de rit recht geeft op het spelen van play-offs voor Europees voetbal.

Volgende week speelt Groningen in de eigen Euroborg tegen Excelsior. De laatste twee wedstrijden van het seizoen zijn tegen N.E.C. (thuis) en Heracles Almelo (uit).

Opstelling Feyenoord: Timon Wellenreuter; Mats Deijl, Gernot Trauner (63’ Jeremiah St. Juste), Tsuyoshi Watanabe (74’ Jordan Lotomba), Jordan Bos (63’ Givairo Read); Oussama Targhaline, Luciano Valente, Thijs Kraaijeveld (84’ Ilai Grootfaam); Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Tobias van den Elshout (74’ Raheem Sterling)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Tika de Jonge (80’ Travis Hernes), Tygo Land; David van der Werff (69’ Ryan Metu), Younes Taha (69’ Brynjólfur Willumsson), Jorg Schreuders; Thom van Bergen