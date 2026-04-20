Extra (nacht)bussen tijdens Koningsnacht en Koningsdag

Elk jaar reizen Zondagavond 26 april en maandag 27 april rijden er extra (nacht)bussen in, van en naar Stad. OV-bureau Groningen Drenthe ziet dat het aantal busreizigers op en rond Koningsdag de afgelopen jaren flink is gestegen en dus worden dit jaar nog meer bussen ingezet.

Tijdens Koningsnacht rijden er negentien nachtbuslijnen. De vijf reguliere nachtbuslijnen die van en naar Groningen rijden, rijden deze nacht extra vaak. Daarnaast vertrekken vanaf Groningen Hoofdstation nachtbussen richting onder andere Emmen, Eelde, Surhuisterveen, Middelstum, Siddeburen, Winsum, Zuidhorn, Hoogezand en Veendam. Ook rijden ’s avonds op veel routes extra bussen en rijden veel buslijnen langer door tot ruim na middernacht.

Tijdens Koningsdag worden op veel lijnen ook extra bussen ingezet. Deze rijden ook langer door tot na middernacht. Voor de feestgangers die ook in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 april willen feestvieren, rijden de reguliere nachtbuslijnen rondom Groningen.

Kijk voor een overzicht van alle nachtbussen en de reisplanner op deze website.