Extra deel Kerklaan vanaf maandag bijna vier weken dicht voor auto’s

Een extra deel van de Kerklaan gaat vanaf maandag bijna vier weken dicht voor autoverkeer.

De Kerklaan was al afgesloten tussen de Zwarteweg en de Oranjesingel. Daar komt nu ook het deel tussen de Oranjesingel en de Noorderbinnensingel bij. Van maandag 07.00 uur tot vrijdag 8 mei is de weg in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden, waabij onder meer een nieuwe laag asfalt wordt aangelegd.

Autoverkeer moet omrijden via andere straten in de wijk. De omleiding loopt via de Oranjesingel, Nassaulaan, Koninginnelaan, Louise Henriëttestraat, Kerklaan en de Tuinbouwstraat naar de Nieuwe Boteringestraat.