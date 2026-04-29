Extra bussen naar en van Bevrijdingsfestival

Foto via Bevrijdingsfestival Groningen

Komende dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag, met natuurlijk ook de bevrijdingsfestivals. De bussen rijden volgens een aangepaste vakantiedienstregeling, maar er rijden extra bussen waar veel reizigers worden verwacht.

Het Bevrijdingsfestival Groningen vindt plaats in het Stadspark. Op de Qlinerlijnen van en naar Groningen rijden extra bussen, evenals op enkele streeklijnen. Het festival begint om 13 uur 30 en duurt tot middernacht.

Reizigers uit Groningen die naar het festival in Assen willen, kunnen reizen met Qliner 309 naar de halte Torenrotonde in Assen. Deze halte ligt op 750 meter loopafstand van de ingang van het festival. Ook in Emmen is er een bevrijdingsfestival.

Reizen met alle bussen kan gewoon met je betaalpas, door bij het instappen met de betaalpas in te checken en bij uitstappen uit te checken.