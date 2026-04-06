Extintion Rebellion moet deze paasmaandag zelf aftellen bij ‘dood’ neervallen op Grote Markt

Een standvastige groep actievoerders van Extinction Rebellion doet het inmiddels een jaar of vijf: stipt op elke eerste maandag van de maand, precies op het middaguur, ergens ‘dood neervallen’ in Stad. Normaal weten de actievoerders precies wanneer dat is. Zodra het luchtalarm wordt getest, is het tijd om te gaan liggen. Die hulp hadden de klimaatactivisten deze paasmaandag helaas niet.

De sirene wordt nooit getest op nationale en religieuze feestdagen, dus ook niet als tweede paasdag op de eerste maandag van de maand valt. Volgende maand moeten de actievoerders het ook zonder luide hint doen tijdens hun actie. Op de eerste maandag van mei is het de dag van de Nationale Dodenherdenking.

Het ontbreken van het lawaaiige geheugensteuntje deerde de actievoerders echter niet. Op de ‘ster’ (de windroos met bomen) op de Grote Markt ging een groep van ongeveer tien activisten op de grond liggen, zoals gebruikelijk stipt om twaalf uur ’s middags.

De actievoerders hebben iedere maand een ander thema voor hun zogenaamde ‘die in’. Dit keer stond de Groningse afdeling van Extinction Rebellion stil bij het veertigjarig jubileum van de ramp met de kerncentrale bij Tsjernobyl. Die ontplofte op 26 april 1986. Tijdens het ‘klimaatalarm’ wilden de actievoerders aandacht voor de mogelijk hernieuwde rol van kernenergie in het Nederlandse energielandschap, vooral rond de berging van kernafval uit eventuele nieuwe centrales.