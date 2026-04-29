Extinction Rebellion gaat actievoeren bij ABN AMRO aan Grote Markt

Foto: Google Maps - Streetview

De Groningse afdeling van Extinction Rebellion (XR) voert komende vrijdag actie bij het kantoor van ABN AMRO aan de Grote Markt. De klimaatactivisten komen dan met een eigen ‘overstapservice’, omdat XR vindt dat de bank te weinig doet qua beleggen in duurzaamheid.

Ook leden van het Groningse ‘klimaatkoor’ en Milieudefensie Groningen gaan vrijdag voorbijgangers aanspreken met advies voor ‘overstappen’ naar een andere bank. Volgens de actiegroep is dat nodig, omdat de bank onvoldoende inzet op duurzaamheid: “ABN heeft op haar site de mond vol van het reduceren van de koolstofintensiteit, maar stopt nog 79 procent van haar energiekredieten in fossiel. Daarnaast zijn publicaties van de bank niet helder over mensenrechtenschendingen, terwijl dit van de VN wel moet.”

Het is niet voor het eerst dat de klimaatactivisten een bank in Stad als doelwit hebben voor een actie. Twee jaar geleden ketenden leden van de activisten zich vast in het ING-kantoor aan het Hereplein. De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bezetters los te knippen. Ook bij andere protestacties ontstond ophef. Onder meer toen activisten in september vorig jaar tientallen liters zwarte vloeistof op de vloeren bij kledingwinkels gooiden en recent nog een vergadering in het Provinciehuis verstoorden met banners en lawaai vanaf de publieke tribune.