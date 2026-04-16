Estafetteloop langs honderd Jumbo-vestigingen met finish op Grote Markt

De Jumbo Run, een estafetteloop van 605 kilometer voor het goede doel, finisht komende zondag 19 april op de Grote Markt.

De estafetteloop start komende vrijdag in Scheveningen. De deelnemers lopen in drie dagen, non-stop, dag en nacht, langs meer dan honderd Jumbo-supermarkten in zes provincies. Twee teams van tien hardlopers wisselen elkaar af en rusten in een mobiel basiskamp. Ze worden begeleid door fietsers. Collega’s en klanten kunnen een stukje meelopen. De deelnemers halen daarmee geld op voor De Mentale Wasstraat. Het doel is een bedrag van 150 duizend euro.

De Mentale Wasstraat is een initiatief dat jongeren helpt om hun hoofd weer op orde te krijgen. Via laagdrempelige gesprekken en activiteiten maakt het mentale gezondheid bespreekbaar — juist bij jongeren die kampen met stress, prestatiedruk of andere mentale klachten.

De lopers worden zondag rond 16 uur 22 bij de Jumbo op het Overwinningsplein verwacht. Vervolgens gaat het via de winkels aan de Boumaboulevard, Linnaeusplein, Beren, Reitdiephaven, Paddepoel, Winhelminakade en Oosterstraat naar de finish op de Grote Markt. Daar komen ze rond 18 uur 30 aan.