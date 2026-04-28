Erikstrup dit seizoen niet meer in actie voor Donar

Dane Erikstrup komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Donar. Dat laat de basketbalclub dinsdagmiddag weten.

Erikstrup was afgelopen zaterdag ook al afwezig tijdens het BNXT-leagueduel tegen Kangoeroes Basket Mechelen vanwege privéomstandigheden. Dat is ook de reden van het wegvallen van de Deens-Amerikaanse forward, aldus Donar.

De basketbalclub uit Stad laat weten per direct op zoek te zijn naar een vervanger voor Erikstrup, gezien het drukke wedstrijdschema en de daarmee gepaard gaande grote belasting voor de rest van het team. Donar heeft tot en met 9 mei nog vier competitieduels op het programma staan voorafgaand aan de play-offs. De club staat nu op de zevende plaats in de BNXT League met 34 punten uit 30 wedstrijden.