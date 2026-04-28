Erikstrup dit seizoen niet meer in actie voor Donar vanwege positieve dopingtest op cannabis (update)

Dane Erikstrup komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Donar. Dat laat de basketbalclub dinsdagmiddag weten. De club houdt zich op de vlakte over de reden voor het wegblijven van de forward, maar verschillende bronnen zouden stellen dat Erikstrup betrapt is op het gebruik van cannabis.

Erikstrup was afgelopen zaterdag ook al afwezig tijdens het BNXT-leagueduel tegen Kangoeroes Basket Mechelen vanwege ‘privéomstandigheden’. Dat is ook de reden van het wegvallen van de Deens-Amerikaanse forward, aldus Donar.

Maar verschillende bronnen laten inmiddels doorschemeren dat Erikstrip voorlopig niet speelt vanwege een positieve dopingtest. Volgens DvhN en basketbalkenner Leon Kersten zou de Deens-Amerikaanse forward, kort na de gewonnen bekerfinale tegen Landstede Hammers op 22 maart, een positieve plas hebben afgeleverd op THC. De club zou al bijna een week (donderdag) op de hoogte zijn van de dopingtest en Erikstrup daarom al buiten de selectie hebben gelaten.

De basketbalclub uit Stad laat weten per direct op zoek te zijn naar een vervanger voor Erikstrup, gezien het drukke wedstrijdschema en de daarmee gepaard gaande grote belasting voor de rest van het team. Donar heeft tot en met 9 mei nog vier competitieduels op het programma staan voorafgaand aan de play-offs. De club staat nu op de zevende plaats in de BNXT League met 34 punten uit 30 wedstrijden.