Eerste werkzaamheden voor uitbreiding hoogspanningsstation Vierverlaten gaan beginnen

De eerste voorbereidingen voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation bij Vierverlaten in Hoogkerk beginnen dit voorjaar. Die is nodig om een nieuwe hoogspanningskabel naar een nieuw station in Meerstad aan te sluiten en zo meer ruimte te maken op het stroomnet, zodat de netcongestie tussen 2034 en 2036 wordt opgelost.

TenneT begint over een paar weken aan de eerste grondwerkzaamheden. Het voorbereidende werk duurt een jaar, zodat vanaf 2027 de ondergrondse kabels en bovengrondse lijnen kunnen worden aangelegd. In 2032 begint de bouw van een nieuw 110 kV-station, zodat het hele station tussen 2034 en 2036 in gebruik kan worden genomen.

Het station op bedrijventerrein Westpoort wordt daarmee ook flink groter. De oppervlakte groeit van 18 naar 27 hectare. Op het 380 kV-deel komen zes nieuwe velden. Het nieuwe 110 kV-deel krijgt straks dertig velden.

De uitbreiding van Vierverlaten is onderdeel van een groter plan om het elektriciteitsnet in en rond Groningen te versterken. Er komt ook een nieuw station bij Meerstad en een kabel tussen beide locaties. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet. Volgens TenneT is het versterken van het stroomnet ingewikkeld en kost het veel tijd. Snelle oplossingen voor de drukte op het net zijn er niet. Wel wordt gezocht naar manieren om het proces te versnellen, bijvoorbeeld door alvast onderzoek te doen en vergunningen aan te vragen voordat alle grond is aangekocht.