Eerste Statiegeld Retourshop in gemeente heeft deuren geopend in Paddepoel

Foto: winkelcentrum Paddepoel

De eerste XL Statiegeld Retourshop in de gemeente heeft afgelopen dagen de deuren geopend in winkelcentrum Paddepoel. De afgelopen twee maanden is er hard gewerkt om de shop te realiseren.

“Heb je veel statiegeld verzameld? Dan ben je op deze plek zo klaar”, schrijft het winkelcentrum op sociale media. “Je levert eenvoudig grote hoeveelheden in één keer in, zonder wachtrij en zonder alles stuk voor stuk te scannen. Binnen een paar minuten is alles verwerkt en krijg je direct uitbetaald.”

De nieuwe Retourshop is gerealiseerd bij de ingang aan de parkeerplaatszijde, tegenover de ASN Bank. Hoewel statiegeldverpakkingen al jaren bij de supermarkt ingeleverd kunnen worden, is de behoefte aan speciale bulk-inleverpunten groot. “Consumenten willen vaak grote hoeveelheden in één keer inleveren. Supermarkten hebben hier vaak de ruimte of de machinecapaciteit niet voor”, liet Jeroen Hillen van Statiegeld Nederland onlangs aan Omrop Fryslân weten bij de opening van een soortgelijk punt in Leeuwarden.

In de Retourshop zijn speciale machines geplaatst die grote zakken vol blikjes en flesjes in één keer kunnen verwerken. Voor de kleinere hoeveelheden zijn er reguliere automaten beschikbaar. Bezoekers kunnen hun statiegeld vervolgens laten uitbetalen via een Tikkie of in contanten.

De locatie in Paddepoel is elke dag geopend: van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zondag van 12.00 tot 20.00 uur. Statiegeld Nederland heeft de ambitie om in het Noorden meer van dergelijke retourshops te gaan openen.