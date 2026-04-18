Eerste meezingcafé in Glimmen groot succes: “Dit gaan we vaker doen”

Het eerste meezingcafé dat vrijdagavond plaatsvond in het dorpshuis in Glimmen is een succes geworden. Dat laat initiatiefnemer Paul Bosma weten.

“We gaan dit vaker organiseren”, vertelt Bosma. “We kunnen spreken van een groot succes. Er was een leuk en enthousiast publiek aanwezig.” In beeldmateriaal dat Bosma deelt is te zien dat een groep van zo’n 25 á 30 mensen het liedje ‘Love is All’ van Roger Glover & Guests zingt. De eerste editie van het meezingcafé was een pilotversie. Als er genoeg belangstelling op af zou komen, en de reacties zouden positief zijn, dan is het de bedoeling dat komende herfst er vaker een café gehouden gaat worden. Volgens Bosma gaat dat nu gebeuren.

Sociaal

Doel van het meezingcafé is het versterken van de sociale samenhang: “Zelf ben ik actief bij mannenkoor Mosterdpit hier in het dorp. Vorig jaar hebben we bij festival Appèlbergen een projectkoor samengesteld. We zagen toen dat daar een grote groep mensen op af kwam. Sterker nog: vanuit dit projectkoor is er een nieuw koor ontstaan. Als koorlid kan ik vertellen dat zingen ontzettend leuk is. Maar niet alleen het zingen, ook de sociale contacten die je daardoor opdoet. Tegelijkertijd zagen we ook dat niet iedereen de stap maakte naar een permanent koor.”

Volgens Bosma komt dat door bepaalde eisen. “Als je in een koor zingt moet je als koorlid wel enigszins kunnen zingen. Daarnaast brengt het ook verplichtingen met zich mee zoals repetities. Dus wij dachten: is er misschien niet een manier om met zingen toch een grotere groep mensen te bereiken? Vanuit de stad kenden we al een meezingcafé. We hebben daarop contact gezocht met de cultuurcoach die verbonden is aan cultureel centrum ’t Clockhuys in Haren, en daar werd heel enthousiast gereageerd. Ook dorpshuis de Groenenberg reageerde enthousiast: zij zijn sowieso voorstander van elk initiatief dat mensen samenbrengt.”

Lente

De avond werd gehouden in de barruimte van het dorpshuis. Een gitarist uit het dorp was gevraagd voor de muzikale begeleiding. De liedjes die gezongen werden, hadden te maken met het thema ‘lente’: “Het gaat om evergreens die de meeste mensen in tachtig procent van de gevallen kennen. Denk aan ‘Mien toentje’ van Ede Staal of ‘Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente’ van Peter de Koning. Tijdens het zingen brachten we de teksten van de liedjes op een groot scherm zichtbaar in beeld zodat iedereen mee kan doen.”

