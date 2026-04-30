Drukte in speeltuin Paddepoel tijdens meivakantie

OOG TV nam een kijkje bij de inclusieve speeltuin bij Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) Paddepoel aan de Watermanstraat 140. De speeltuin heeft toestellen waar álle kinderen, met en zonder beperking, samen kunnen spelen.

Gisteren konden kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo was er een parcours dat geblinddoekt moest worden afgelegd en konden kinderen racen met een rollator, om te ervaren hoe het is om minder mobiel te zijn.

“Best lastig,” vertelt een van de kinderen. “Je kan niks zien en dan is het moeilijk om te weten welke kant je op moet.”

Op de vraag of er hulp werd geboden, reageert een ander kind lachend: “Ik werd een heel klein beetje geholpen door mijn vrienden.”