Drs. Vijfje wint eerste play-off wedstrijd van FC Marlene

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben de eerste halve finalewedstijd voor het landskampioenschap zaalvoetbal gewonnen. In eigen huis werd FC Marlene vrijdagavond met een 3-2 geklopt.

De Groninger studentes hadden een bliksemstart. Silke van der Wal schoot al na 2 minuten de 1-0 binnen. Nina van de Putte maakte er na 9 minuten 2-0 van. FC Marlene, dat in de reguliere competitie als tweede was geeindigd en op papier de favoriet was, kwam sterk terug en nog voor de pauze werd het 2-2.

Direct na de rust zette Van de Putte met haar tweede Drs. Vijfje weer op voorsprong: 3-2. FC Marlene drong aan, maar met veel inzet en goed keeperswerk van Loïs Wieringa bleef Vijfje overeind.

Volgende week vrijdag volgt de tweede wedstrijd in Heerhugowaard. Ook een eventuele derde wedstrijd wordt bij FC Marlene gespeeld.