Droog weer met zonnige perioden tot en met het weekend

De paraplu en de regenjas kunnen thuisblijven tot en met het weekend, maar een zonnebril in de binnenzak is op sommige momenten geen overbodige luxe. Ook in het weekend laat de zon zich af en toe zien, maar valt er wel weer een enkele bui.

Door Johan Kamphuis

Flinke zonnige perioden en stapelwolken wisselen elkaar donderdag af. Het blijft droog en het wordt 17 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Na een droge nacht bij 9 graden als laagste temperatuur schijnt vrijdag overdag een flets zonnetje en blijft het droog. Het is zacht bij 18 of 19 graden en waaien doet het nauwelijks. Zaterdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui bij 16 graden.

Voro de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow.