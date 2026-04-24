Droge dagen tot en met Koningsdag, wolken en zon wisselen elkaar af

Foto: Joris van Tweel

Het weerbeeld voor het komende weekend en Koningsdag (maandag) verandert weinig. Ochtenden beginnen bewolkt, waarna de zon er in de loop van de dag in slaagt door te breken. Met 13 graden is het ietwat fris, maar het blijft voorlopig wel droog.

Net als vrijdag begint ook zaterdag met veel bewolking, maar wordt de wolkendeken vooral in de loop van de ochtend en in de middag dunner. Dan is er geregeld zon op meer plaatsen, zonder dat het stralend wordt. De maximumtemperatuur schommelt rond 13 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind.

In de nacht naar zondag daalt het kwik naar 3 graden. Overdag wordt er nog altijd vochtige lucht aangevoerd en is er in eerste instantie weer veel bewolking. Daarna tracht de zon in de loop van de dag gaten in het wolkendek te branden. Op sommige plaatsen zal dit lukken en klaart het op, maar ook dan zullen er plaatsen zijn waar de grijzigheid blijft overheersen. Het blijft wel droog en het wordt 12 of 13 graden. Waaien doet het nauwelijks; de noordelijke wind is zwak.

Koningsnacht verloopt droog, met wolkenvelden en een minimumtemperatuur rond 4 graden. Ook tijdens Koningsdag (maandag) blijft het droog en kunnen we, naast wolken, de oranjezon ook af en toe begroeten. Het wordt 13 graden bij niet al te veel wind. De dagen die volgen geven vaker zon én het wordt langzaamaan wat warmer.